Stiri pe aceeasi tema

- Spre deosebire de președintele american Joe Biden, secretarul-general al ONU Antonio Guterres este de parere ca Rusia nu va invada Ucraina. La inceputul celui de-al doilea mandat al sau, Guterres a spus ca lumea este intr-o situație mai rea decat acum cinci ani, cand și-a inceput primul mandat, din…

- Joe Biden a dat asigurari joi ca orice intrare a trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei ar fi considerata o "invazie", dupa ce a provocat indignarea Kievului evocand miercuri posibilitatea unei "incursiuni minore" a Rusiei in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Afirmand ca a fost "foarte clar"…

- Planurile președintelui rus Vladimir Putin au fost dezvaluite de cotidianul german BILD. Invazia rușilor pe teritoriul actual al Ucrainei ar avea loc in ianuarie sau februarie. Astfel, planurile lui Putin ar fi de a ocupa doua treimi din teritoriul Ucrainei, intr-un razboi in trei faze, iar Rusia ar…

- La Geneva au inceput negocierile oficiale intre delegațiile din SUA și Rusia cu privire la situația de la frontiera cu Ucraina. Un purtator de cuvant al Departamentului de Stat a declarat ca summitul a inceput la ora 10:00, ora Romaniei. Discuțiile sunt conduse de secretarul de stat adjunct Wendy Sherman…

- Președintele american Joe Biden i-a spus duminica omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski ca SUA și aliații lor „vor raspunde decisiv daca Rusia va invada Ucraina”. Cei doi șefi de stat au avut duminica o convorbire telefonica, relateaza CNN . Discuția vine la cateva zile dupa ce Biden a vorbit…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, in cursul videoconferintei, ca Statele Unite si aliatii europeni sunt "preocupati" de prezenta trupelor ruse in apropierea frontierelor Ucrainei si vor reactiona, in principal prin sanctiuni, in cazul unui atac.…

- Ziarul american Washington Post a scris ca serviciile secrete ale SUA au informații potrivit carora Rusia s-ar pregati pentru o ofensiva impotriva Ucrainei, pe mai multe fronturi, anul viitor, a informat Agerpres. In replica, țara condusa de Vladimir Putin a dezmintit ca ar avea intentia de a invada…

- De cateva zile, spionajul occidental pare tot mai convins ca Vladimir Putin incearca sa rupa o bucata din teritoriul Ucrainei. Mai mult, șeful spionajului militar ucrainean a avansat, intr-un interviu acordat Military Times, chiar și data la care Rusia ar pregati un astfel de atac in forța, care ar…