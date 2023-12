Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, face schimbari majore in Poliția Romana, dupa modelul de la IPJ Constanța, anunțat miercuri. Intr-un interviu acordat jurnalistului Bogdan Chireac la DCNews, Predoiu a declarat ca sistemul va fi mai suplu, din 8 șefi vor ramane doar 3, astfel incat Poliția…

- Ministrul de interne Catalin Predoiu a reorganizat Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, așa cum a anunțat imediat dupa producerea tragediei de la 2 Mai, cand drogatul Vlad Pascu a fost lasat de polițști sa plece, deși fusese prins cu o țigara cu canabis, iniante de a comite accidentul. IPJ…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca deficitul de personal in structurile MAI este undeva la 20 la suta, iar cei proveniti din sursa externa nu sunt deloc pregatiti pentru aceasta meserie. ”Calitatea procesului de pregatire implica in discutie problema modului de recrutare, deficitul…

- Ministrul grec de Externe, George Gerapetritis, a propus o „ruta alternativa” pentru exportul de cereale din Ucraina: marfurile ar putea fi transportate pe calea ferata din Romania si Bulgaria catre porturile Alexandroupolis si Salonic. Gerapetritis ar fi facut aceasta propunere in cadrul reuniunii…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, audiat marți in plenul Camerei Deputatilor pe tema drogurilor, le-a reproșat parlamentarilor USR ca ei au cerut in Legislativ legi pentru legalizarea consumului de droguri: „V-ați trezit dupa Vama Veche și ați mirosit ca este o tema electorala, dar nu aveți onestitatea…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, intr-un mesaj transmis la inceperea anului universitar, ca intreg sistemul MAI ”trebuie trecut prin filtrul unei analize si modernizari” pentru a fi readaptat provocarilor unei societati care s-a schimbat mult in ultimii ani, iar aceste schimbari vor…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, Andrei Muraru, afirma ca mai sunt doar doi ani pana cand tara noastra va putea adera la programul Visa Waiver, ceea ce inseamna romanii vor putea calatori in Statele Unite fara viza. ”Nu am nicio indoiala ca Romania va intra in programul Visa Waiver la 1 decembrie…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, crede ca in acest an vor fi evolutii in privinta Schengen. El este de parere ca decizia anunțata de premierul Marcel Ciolacu, privind acționarea in instanța a Austriei, din cauza blocarii aderarii Romaniei la Schengen, este ”o idee prematura” Catalin Predoiu a…