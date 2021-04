Certificatul de vaccinare ar putea intra in vigoare la final de iunie, ca un proiect pilot, dupa cum arata agențiile AFP și EFE, citat de Agerpres . Sistemul complet și reglementarile adiționale ar putea intra in vigoare la final de iunie, cand incepe sezonul estival. Acest calendar estimativ a fost anunțat de comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, in contextul discuțiilor din Comisia pentru libertați civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European. Acest certificat va avea la baza un cadru european armonizat, insa anumite state membre UE au inceput deja sa emita certificate…