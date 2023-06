Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea inchide pana la sfarsitul anului viitor una dintre ultimele conductele care transporta gaze rusesti catre Europa, intrucat contractul de furnizare al Ucrainei cu Gazprom va expira, a declarat joi intr-un interviu pentru Financial Times ministrul ucrainean al energiei, Gherman Galuscenko,…

- Sansele ca Ucraina si Rusia sa ajunga la un acord pentru o reinnoire a contractului de tranzit pe cinci ani – care a fost semnat pentru prima data in 2019 – sunt slabe, chiar daca ruta prin Ucraina reprezinta 5% din totalul importurilor de gaze ale Europei. Intrebat daca Ucraina ar fi pregatita sa…

- Una dintre ultimele conducte care transporta gazul rusesc catre Europa ar putea fi inchisa pana la sfarșitul anului viitor, atunci cand expira contractul de furnizare al Ucrainei cu Gazprom. „Șansele ca Moscova și Kievul sa ajunga la un acord privind reinnoirea contractului de tranzit pe cinci ani,…

- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu anunta ca trupele ruse au respins joi o ofensiva ucraineana in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, in contextul in care Kievul se declara pregatit sa lanseze un asalt cu scopul de a recuceri teritoriul ucrainean ocupat de Moscova, insa Ucraina ar fi pierdut…

- Ministrul ucrainean de finante, Sergii Marcenko, le-a transmis sambata omologilor sai din statele Uniunii Europene ca Ucraina va avea nevoie anul viitor de cel putin 18 miliarde de euro ca ajutor macrofinanciar, suma echivalenta celei oferite Kievului anul acesta de blocul comunitar, si a cerut in plus…

- Compania rusa de gaze naturale deținuta de stat a fost de acord sa permita Ungariei sa importe cantitați de gaz in plus fața de cele convenite anul trecut.Costul gazului ar fi plafonat la 150 de euro pe metru cub. Acesta este pompat in Ungaria prin gazoductul Turkstream, prin Marea Neagra.In cadrul…

- Ministrul danez al Apararii, Troels Lund Poulsen estimeaza marti, 11 apprilie, ca o eventuala decizie a Occidentului de donare a unor avioane de lupta Ucrainei poate fi luata ”pana la vara”, in urma livrarii de avioane de vanatoare de tip MiG-29 poloneze si slovace, relateaza AFP. Negocieri in acest…

- Comentariile facute pentru Financial Times de Andrii Sibiha, adjunctul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski, reprezinta cea mai explicita declarație a interesului Kievului de a discuta cu Rusia pe cai diplomatice despre viitorul peninsulei ocupate. Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre…