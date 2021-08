Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Mauricio Pochettino a declarat, dupa victoria lui PSG cu Brest în a treia etapa din Ligue 1, ca Lionel Messi ar putea debuta pe 29 august în tricoul parizienilor. Antrenorul lui Paris Saint-Germain a declarat înaintea partidei cu Brest ca înca se analizeaza…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea debuta la Paris Saint-Germain, la 29 august, la meciul cu Reims, din etapa a patra a campionatului Frantei, potrivit news.ro. "Messi s-a antrenat foarte bine in aceasta saptamana. Daca totul decurge bine, el ar putea fi in lotul pentru meciul cu…

- Argentinianul Lionel Messi si brazilianul Neymar nu fac parte din lotul anuntat vineri de clubul de fotbal Paris Saint-Germain pentru meciul de vineri seara, din deplasare, cu Brest, din uvertura etapei a 3-a din Ligue 1, informeaza cotidianul L'Equipe. In schimb, antrenorul Mauricio Pochettino va…

- Lionel Messi, vedeta argentiniana a fotbalului, a sosit marti la Paris pentru a finaliza transferul sau la Paris Saint-Germain, informeaza Reuters. Leo Messi with Paris Saint-Germain fans at the airport. Celebration time after official announcement. ???????????? #PSG #Messi pic.twitter.com/4Zu4V6wS7D—…

- Leo Messi (34 de ani) se desparte de Barcelona, doarece clubul catalan nu-și permite sa-i mai prelungeasca ințelegerea. Cel mai probabil, internaționalul argentinian va juca la formația franzeza Paris Saint Germain. Inainte de plecarea de pe Camp Nou, Messi a susținut o conferința de presa. Nu și-a…

- Argentinianul Lionel Messi, care si-a anuntat despartirea de FC Barcelona in cursul unei conferinte de presa pe care a sustinut-o pe Camp Nou, este asteptat in cursul zilei de duminica in capitala Frantei, unde urmeaza sa semneze un contract cu echipa de fotbal Paris Saint-Germain, anunta L'Equipe…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi este o "optiune" luata in calcul de Paris Saint-Germain, a declarat vineri antrenorul vicecampioanei Frantei, Mauricio Pochettino, citat de presa internationala. "Stim ce s-a intamplat ieri, nu voi spune altceva", a declarat Pochettino, care se astepta…

- FC Barcelona a anuntat, joi seara, ca argentinianul Lionel Messi (34 de ani) nu va continua la gruparea catalana. “Desi FC Barcelona si Lionel Messi au ajuns la un acord si la intentia clara ca ambele parti sa semneze astazi un nou contract, acest luucru nu se poate intampla, din cauza unor obstacole…