Când ar putea ajunge vaccinul anti-COVID în România? Explicaţiile ministrului Sănătăţii "Sunt șapte firme in acest moment care lucreaza la vaccin. Printre ele se afla Oxford, AstraZeneca și Sanofi. Ei sunt cei mai avansați. La nivelul Comunitații Europene sunt contracte facute cu doua din aceste șapte firme care și-au prezentat serviciile”, a explicat Nelu Tataru, la Digi24. Vaccinul impotriva coronavirusului ar putea ajunge in Romania pana la sfarsitul anului impotriva coronavirusului ar putea ajunge inpana la sfarsitul anului "S-ar putea in decembrie, ianuarie sa avem prima tranșa de 30 de milioane de doze la nivelul Comunitații Europene. Noi beneficiem de acel 4%, adica 1.290.000 de doze pe care sa le dam la grupele de risc și in general… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

