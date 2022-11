Când ar putea ajunge autobuzele Trans Bus la Berca. Anunțul primarului In aceasta seara, primarul Ionel Dobrița a venit cu mai multe precizari cu privire la demersurile facute pana acum și pașii ce mai trebuie urmați, pentru ca in comuna Berca sa ajunga autobuzele Trans Bus. Șeful administrației locale nu a putut indica o data la care satenii ar putea circula cu mijloacele companiei regionale de transport in comun. „Vineri, 11.11.2022 (data inmanarii), a fost primita prin Poșta Romana ,,Incheierea finala civila in Dosar nr. 14441/200/2022” prin care este comunicat faptul ca instanța a admis cererea noastra privind aderarea comunei Berca la ADI Buzau-Maracineni. Astazi,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

