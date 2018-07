Stiri pe aceeasi tema

- Trei fosti secretari de stat americani, Hillary Clinton, Colin Powell si Madeleine Albright, vor aparea, in toamna, in serialul "Madame Secretary", a anuntat reteaua de televiziune americana CBS, citata de Reuters.

- Peter Blacke a devenit cunoscut in lumea filmului gratie rolurilor sale inegalabile din sitcomurile anilor 1970 si 1980. Ultimul rol pe care le-a interpretat este personajul Ken Tate in EastEnders. Mai mult, Peter Blacke a fost renumit si gratie reclamelor celebre in care s-a facut remarcat…

- Actrita britanica Sophie Turner (22 de ani), care o interpreteaza pe Sansa Stark in „Game of Thrones“, a oferit cateva detalii despre ultimul sezon al serialului HBO, dezvaluind printre altele ca va fi „cel mai sangeros“ de pana acum.

- Kristian Nairn, care il interpreteaza pe Hodor in Game of Thrones spune ca apariția anumitor oameni in serial doar pentru ca sunt celebritați e “stupid”. Kristian crede ca a avea celebritați moderne in show distruge magia serialului pentru spectatori. “Nu sunt un fan al aparițiilor scurte in Game of…

- Cand ești in focurile unei vieți incarcate, de multe ori uiți faptul ca mai sunt și alte lucruri importante in viața ta, și ca mai ai nevoie și de tine. Ei bine, Alecșii și-au dat seama abia cand au facut amandoi varicela, pentru ca aparent n-au avut timp de asta in copilarie, și au inceput... View…

- Liga a 4-a Brasov se apropie cu pasi repezi de final. Liderul campionatului, AS SR Brasov, mai are nevoie de un punct in ultimele doua etape pentru a-si asigura prezenta matematic la barajul de promovare. Pentru elevii lui Florin Stanga și Petre Lucian este doar o formalitate avand in vedere ca, in…

- Veste buna pentru fanii serialului “Fructul oprit”! Telespectatorii Antenei 1 urmaresc in aceasta perioada ultimele trei episoade, insa povestea producției nu se va incheia aici. Filmarile pentru primul sezon au ajuns la final, dar se vor relua, in aceasta vara, pentru continuarea serialului produs…

- Spectacol in ultimul El Clasico din acest sezon. Barcelona a remizat pe Camp Nou cu Real Madrid, scor 2-2, și iși continua neinvinsa in La Liga.Catalanii au inceput in forța partida și au deschis scorul in minutul 10.