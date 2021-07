Când apare sezonul 5 al serialului Netflix Casa del Papel Iubitorii sezonului 5 al serialului Netflix Casa del Papel mai au foarte puțin timp de așteptat. Cand apare sezonul 5 al serialului Netflix Casa del Papel? Pandemia de coronavirus ingreuneaza foarte mult si munca producatorilor de filme si de seriale. Multe dintre filmari au fost intarziate din cauza acestei probleme la nivel global, iar “La Casa de Papel” nu face exceptie. Cel mai iubit serial din ultimii ani a ajuns deja la sezonul 5, care este in lucru, arata imbd. Cand apare sezonul 5 al serialului Netflix Casa del Papel De menționat este faptulc a, fanii serialului nu mai au rabdare, mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La 57 de ani de la alt Tokyo, Romania intra in Olimpiada cu 1-0 (1-0) impotriva Hondurasului Fotbalul romanesc nu a fost o obișnuința la Jocurile Olimpice. A avut echipa in competiție doar de trei ori pana acum. A fost la Paris, in 1924, la Helsinki in 1956 și la Tokyo in 1964, cand a […] Articolul…

- Actrita spaniola Itziar Ituno, interpreta personajului Raquel Murillo din serialul „Fabrica de bani/ La casa de papel”, va fi prezenta in luna august la Comic Con Summer Limited Edition si va fi primul star din aceasta productie care va ajunge la Bucuresti, informeaza News.ro. Fanii o vor…

- Netflix a prezentat joi primele imagini din sezonul final al serialului „La casa de papel”, creat de Alex Pina, care va fi lansat anul acesta in doua parti, arata News.ro. Creat in 2017, „La casa de papel” urmareste un grup de infractori care ia ostatici la Monetaria Regala din Madrid, sub conducerea…

- * Lufthansa, SAS, Air France, LOT, Singapore Airlines, Finnair si airBaltic se afla intre operatorii aerieni care au anuntat ca nu vor mai zbura deasupra Belarusului. * Agentia care controleaza traficul aerian european, Eurocontrol, a anuntat ca de obicei deasupra Belarusului zboara zilnic aproximativ…

- Platforma de socializare pentru video-uri de scurta durata TikTok lanseaza TikTok for Business in Romania. TikTok for Business vine cu soluții pentru specialiștii in marketing, prin care aceștia pot conecta brandurile cu comunitatea de pe TikTok. Prin TikTok for Business, compania va oferi suport și…

- Filmarile sezonului cinci din „La Casa de Papel” s-au incheiat. Netflix a anuntat ca acesta este și ultimul sezon al serialului fenomen. „Ceea ce a inceput cu un jaf se termina cu o familie!(…) Multumim tuturor fanilor ca au luat parte la Rezistenta! Suntem nerabdatori sa va aratam cum se termina aceasta…

- Aproximativ 50 de persoane au fost arestate sâmbata la Helsinki în timpul unei manifestații împotriva masurilor luate de guvernul finlandez în contextul pandemiei de COVID-19, a anuntat politia pe Twitter, scrie Agerpres.Manifestatia, care a reunit pâna la 300 de persoane…