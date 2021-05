Când apare pe Netflix continuarea serialului Lucifer Iubitorii serialului Lucifer așteapta cu nerabdare continuarea serialului dupa ce finaliarea sezonului 5. Cand apare deci continuarea serialului Lucifer pe Netflix? Pe 21 august 2020, Netflix a lansat sezonul 5 din Lucifer, insa fanii au putut vedea doar 8 episoade. Partea a doua vine cu alte opt episoade, și mai bine de atat, producatorii au in plan sa lanseze și sezonul al șaselea. Lucifer este unul dintre serialele de succes, fiind considerat cel mai bun serial al anului 2019. El a fost lansat la inceputul anului 2016, avandu-l in prim plan pe actorul Tom Ellis, care interpreteaza rolul celebrului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

