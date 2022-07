Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier și actualul președinte al Asociației Naționale a Producatorilor, Vasile Tarlev, a declarat, intr-un interviu pentru Agenția Sputnik Moldova, ca Republica Moldova iși poate asigura volumele necesare de energie electrica pentru o perioada indelungata, insa nu ințelege de ce autoritațile…

- Refugiații din Ucraina beneficiaza lunar de un ajutor financiar in suma de 2 200 de lei (circa 100 de euro), pentru fiecare membru al familiei. Ajutorul este acordat de Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) in Republica Moldova, transmite Moldpres. In cadrul unei conferințe de presa, reprezentantul Agenției…

- Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau da asigurari ca, deocamdata, nu exista indicii ca razboiul din Ucraina se va extinde pina in Republica Moldova. Janis Mazeiks spune ca intreaga comunitate europeana este interesata ca economia și democrația din Republica Moldova sa fie consolidate pentru ca țara…

- Directorul Teleradio-Moldova, Vlad Turcanu, a acuzat juriul de la Chisinau ca, spre deosebire de publicul moldovean care a acordat cele mai multe voturi artistilor din Romania si Ucraina, a ales sa ofere cele mai multe puncte Ucrainei si Marii Britanii, ignorand prestatia Romaniei, relateaza News.ro.

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in R.Moldova, Kent Logsdon, a avut astazi o intilnire de informare pentru cetațenii americani in Republica Moldova. In cadrul discuției, șeful misiunii diplomatice a declarat ca in ciuda operațiunii militare ruse in Ucraina, Statele Unite nu vad motive rezonabile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, 11 mai, ca a intervenit pentru eliberarea a doi jurnaliști romani, aflați in interes de serviciu in regiunea transnistreana a Republicii Moldova, dupa ce redacția nu i-a mai putut contacta. In urma demersurilor dispuse de ministrul Bogdan Aurescu,…

- Mai mulți tineri din Republica Moldova, mai ales unii din Chișinau, au primit zilele trecute ordine de chemare la exerciții și antrenamente militare. Din inscrisuri, reieșea ca este necesar sa aiba la ei pașaportul și o carte de identitate militara. Pentru neprezentare, exista o amenda și, dupa caz,…

- In autoproclamata Republica Transnistria au fost luate masuri speciale, dupa ce luni seara și marți dimineața au fost mai multe explozii in regiune. Autoritațile din Republica Moldova vorbesc de actiuni subversive ale Federatiei Ruse. Krremlinul a anunțat a urmarește indeaproape situația. Analiștii…