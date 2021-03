Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, astazi, ca in toamna se va putea renunta oficial la purtatul mastii daca va exista pana atunci un numar suficient de cetateni romani vaccinati anti COVID-19. ”2 milioane de oameni vaccinati anti-COVID, adica 10% in populatie, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania”,…

- Premeirul Florin Cițu transmite cadrelor didactice, in prim zi cu prezența fizica la școala dupa o lunga perioada, ca este important sa se vaccineze. “Fac un apel catre profesori sa se vaccineze. E important ca sa avem un an școlar fara probleme. Romania se menține la nivel mondial pe locul 14. Bineințeles…

- Florin Cițu a anunțat, marți, ca in Romania vor veni 2,8 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 pana la sfarșitul lunii martie. Premierul a dat asigurari ca in prima luna de toamna vor fi relaxate restricțiile impuse de epidemia de coronavirus. Dintre cele aproape 3 milioane de doze de vaccin…

- Romania este pe locul 18 in lume și pe locul 6 in Uniunea Europeana, la capitolul vaccinare. Au fost administrate 42,2 milioane de doze de vaccin in 51 de tari pe pe tot globul. Aproximativ 2,43 milioane de oameni sunt vaccinati intr-o zi, potrivit alephnews.ro. Dintre tarile UE, pe primul loc este…

- Adrian Streinu Cercel a facut astazi doza de rapel a vaccinului anti-covid-19 și a explicat cu aceasta ocazie ca, in urma testelor facute asupra celor care s-au vaccinat cu prima doza de vaccin anti-Covid, s-a constatat ca aveau deja anticorpi protectori la virus. “Am facut niște teste la cei care s-au…