Pieton ranit grav in urma unui accident produs in Medgidia. In ce zona s-a produs evenimentul

In jurul orei 00.30, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mangalia. Sursa citata informeaza ca este vorba despre un accident rutier produs pe strada Republicii. In urma… [citeste mai departe]