Când alimentele de toate zilele ne fac mai mult rău decât bine A manca sanatos este esențial pentru a trai mult și bine. Dar ce mancam? Un raspuns simplu: Multe alimente modificate genetic. Mulți aditivi. Și toate ne ataca ADN-ul. In Statele Unite, soia este un aliment modificat genetic pentru a conține mai mult acid oleic. Acest acid reduce nivelul de colesterol rau, dar ne priveaza de alte grasimi. Alimentele modificate genetic sunt cele care au suferit o alterare a ADN-ului lor, pentru a permite crearea de mutații speciale. Comparativ cu alimentele naturale, cele care cresc pe camp, acest tip de alimente sunt modificate in laborator. Ceea ce influențeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca uneori te simti epuizat sau lipsit de energie, ai parte de insomnii sau simti ca nu mai reusesti sa te concentrezi, unul dintre motive ar putea sa fie lipsa vitaminelor, mineralelor si nutrientilor din corpul tau. Indiferent de stilul de viata pe care il ai in prezent alimentele pe care le consumam…

- Suntem in anul de grație 2022, intr-o perioada in care telefoanele nu mai reprezinta de mult un moft, ci o necesitate. Au ajuns sa fie o extensie a noastra in activitațile cotidiene și practic sunt gadgeturi indispensabile de la momentul in care ne trezim și pana cand punem capul pe perna. Marii producatori…

- Zilele acestea, Romania este gazda unui turneu de calificare care va decide reprezentativele care se califica la Turul de Elita pentru pentru Campionatul European 2023. Tricolorii U19, antrenați de Alexandru Pelici, au incheiat la egalitate primul meci, scor 0-0 in fața Letoniei. In celalalt meci al…

- (P) Alimentele permise de dieta Rina Cine nu a auzit de dieta Rina? O cura de slabire foarte cunoscuta și apreciata pentru faptul ca iți permite sa mananci o gama variata de alimente, fara sa fii nevoit sa reduci protiile și sa numeri caloriile. Dieta Rina nu exclude nicio grupa alimentara,…

- "Preturile de consum in luna august 2022 comparativ cu luna iulie 2022 au crescut cu 0,6%. Rata inflatiei de la inceputul anului (august 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 11,6%. Rata anuala a inflatiei in luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%. Rata medie a modificarii preturilor…

- ADVERTORIAL. Experienta, seriozitatea, dorinta ca lucrurile sa mearga bine si toata lumea sa fie multumita sunt doar cateva dintre caracteristicile care definesc serviciile firmei Lety Pflege! O adevarata echipa care apreciaza și promoveaza valorile umane, conștientizand cat de importante sunt familia…

- Aparent, Saamsung Galaxy Fold 4 nu aduce schimbari majore fața de Fold 3, cel puțin nu dintre cele vizibile. Dar se vede ca telefonul este acum mai bine finisat și aș putea spune chiar ca a ajuns la maturitate. Stau pe el de aproximativ o saptamana și nu i-am gasit minusuri, ba chiar plusurile ma conving…

- Doi cercetatori americani au conceput Food Compass, un sistem pentru evaluarea a ceea ce mancam. Cu Food Compass se poate determina cu precizie calitatea nutriționala a alimentelor. Pentru aceasta, autorii au examinat peste 8.000 de alimente și bauturi timp de trei ani, precizeaza Sante magazine. Datorita…