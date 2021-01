Când ajunge vaccinul AstraZeneca în România? Răspunsul lui Valeriu Gheorghiță Medicul Valeriu Gherorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, spune ca Romania ar urma sa primeasca aproape 800.000 de doze de vaccin de la AstraZeneca. Inca nu este sigur cand vaccinul AstraZeneca va ajunge in Romania, insa medicul Valeriu Gheorghița estimeaza data de 9 februarie. „Dupa cum știm, astazi, AstraZeneca a primit autorizarea de la Agenția Europeana a Medicamentelor, ne așteptam ca dupa data de 9 februarie sa avem primele doze care ajung și in Romania. Avem pentru luna februarie circa 750.000, aproape 800.000 de doze alocate, insa prima tranșa va fi undeva dupa 9 februarie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

