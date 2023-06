Când ajunge la elevi și studenți ajutorul de 200 euro pentru achiziția de calculatoare Elevii și studenții vor primi, in perioada 21-31 august, de la Guvern 200 de euro pentru a-și putea achiziționa calculatoare, condiția fiind sa se fi inscris in programul „Euro 200”. Lista nominala a beneficiarilor va fi publicata pe data de 14 iunie pe site-ul Ministerului Educației, urmand ca depunerea contestațiilor sa se faca intre 19 și 22 iunie. Sumele de bani vor fi oferite sub forma unor bonuri valorice. Achiziția calculatoarelor se va putea face intre 21 august și 16 octombrie. Cine poate sa primeasca voucherele de 200 de euro Elevii si studentii din invatamantul de stat sau particular… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

