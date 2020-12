Când ajung următoarele doze de vaccin anti-COVID în România Urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID-19 pentru Romania ar putea intarzia, dupa ce in opt țari din Uniunea Europeana s-a intamplat acest lucru, au anunțat, duminica, autoritațile sanitare. ”Din informațiile pe care le deținem, in opt țari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului”, au transmis autoritațile. Conform programului de livrare anunțat de autoritați, vor sosi noi vaccinuri anti-COVID-19 in Romania, dupa cum urmeaza: in data de 29 decembrie in București, Cluj și Timișoara, iar in 30 decembrie in Brașov, Constanța, Craiova și Iași. ”Va vom ține la curent… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

