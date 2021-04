Când ajung în România primele doze de vaccin Johnson&Johnson? O cantitate de 60.000 de doze de vaccin anti-coronavirus de la Johnson&Johnson va ajunge saptamana viitoare in Romania. „O veste foarte buna: astazi am fost anuntati de faptul ca acest vaccin va sosi cu cateva zile mai repede in Romania. Practic, va sosi pe 15 aprilie, saptamana viitoare, joi, 60.000 de doze”, a afirmat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, la Digi24. Vaccinul Johnson&Johnson se administreaza in doza unica și nu necesita condiții speciale de depozitare. Andrei Baciu spune ca nu este dovedita o asociere intre vaccinarea cu acest ser si cazurile de pacienți care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

