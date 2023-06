Când ai obligația să te supui recoltării de probe biologice dacă ai condus sub influența alcoolului și când poți refuza In primul rand, trebuie sa faci distincția intre concentrația de alcool pur din aerul expirat, care se masoara in miligrame per litru (mg/l), cu ajutorul aparatului etilotest și imbibația de alcool din sange care se masoara in grame per litru (g/l).Așa cum reiese din prevederile art. 88 alin. (5) din OUG 195/2002 coroborate cu prevederile art. 185 și art. 193 din Regulamentul de punere in aplicare a OUG 195/2002, trebuie sa faci distincția intre doua situații: atunci cand ai o concentrație de alcool pur in aerul expirat de pana la 0,40 mg/l, situație in care nu ești obligat sa ți se recolteze… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

