Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba trece prin momente foarte grele in aceasta perioada. Soțul acesteia a gresat-o fizic cu ciocanul și a avut nevoie de ajutor medical de urgența, dupa ce a ajuns in stare grava la spital.

- Dana Roba, cunoscuta in urma relației pe care a avut-o cu celebrul manelist Nicolae Guța, se afla in continuare in stare grava la spital. Tanara, si va avertizam ca urmeaza detalii cu un puternic impact emotional, a fost lovita cu un ciocan in cap chiar de soțul ei, iar medicii au operat-o de urgența…

- SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania va prezinta, in exclusivitate, noi detalii in cazul Danei Roba. Medicii au decis ca vedeta sa fie operata, din nou. Astazi sau maine ar urma sa fie supusa unei intervenții pe creier. Intre timp, se pare ca soțul ei, barbatul care a mutilat-o,…

- Incidentul ingrozitor prin care a trecut Dana Roba a ajuns in atenția tuturor, imediat dupa ce a fost atacata cu ciocanul de soțul ei. Cei care au luat parte, fara sa vrea, la acest moment au fost vecinii ei. Una dintre persoanele care locuiește in același loc cu vedeta a facut dezvaluiri sfașietoare…

- Dana Roba, cunoscuta in lumea mondena dupa relația cu Nicolae Guța, se zbate intre viața și moarte, la Terapie Intensiva, dupa ce soțul de care voia sa divorțeze a intenționat sa o omoare. Barbatul a lovit-o de mai multe ori in cap cu un ciocan, in timp ce Dana dormea. Dupa relația cu Nicolae Guța,…

- Cunoscuta vedeta Dana Roba trece prin clipe de coșmar și se zbate sa traiasca pe un pat de spital din Timișoara. Ieri, aceasta a trecut printr-o operație grea pe creier, dupa ce soțul ei a mutilat-o in bataie și a lovit-o cu ciocanul in cap! Sora make-up artistului face declarații exclusive despre starea…

- Vestea ca Dana Roba se afla in stare grava la spital dupa ce a fost batuta de soț, cu un ciocan, a șocat intreaga lume mondena! Cu doar cateva ore inainte sa iși mutileze soția, tatal copiilor Danei Roba a facut public un mesaj. Vorbele scrise de barbat prevesteau cumva nenorocirea ce urma sa se intample.

- Au trecut cațiva ani buni de cand Dana Roba a decis sa iși schimbe viața, dupa ce l-a intalnit pe Dumnezeu, intr-o biserica penticostala. Vedeta a renunțat atunci la viața tumultoasa și aparițiile controversate care au adus-o in atenția publicului, și a luat calea credinței. L-a cunoscut pe Daniel Balaciu,…