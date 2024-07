Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Versace este condus astazi, 24 iulie 2024, pe ultimul drum. Familia isi va lua ramas bun pentru totdeauna de la influencerul Andrei Parvan, cunoscut drept Andrei Versace. Spynews are imagini in exclusivitate de la inmormantarea barbatului.

- Un incendiu puternic a distrus șapte case in cartierul Colentina, din București. Deși au trecut ore bune de cand pompierii l-au localizat, mulți dintre cei care și-au pierdut agoniseala de-a viața sunt, in continuare, ținuți in strada și incearca sa se descurce pe cont propriu, nefiind bagați in seama,…

- Un clujean a reclamat faptul ca zona Pieței Flora, din cartierul Manaștur, este impanzita de oameni care consuma alcool și urineaza in public. Acesta susține ca persoanele respective iși duc viața pe strazi și dorm pe jos sau pe bancile amplasate in zona. Clujeanul a venit și cu o serie de propuneri…

- O clujeanca care locuiește in centrul orașului reclama ca deseori, grupuri de tineri pierd nopțile in apropierea locuințelor din centrul orașului. Potrivit acesteia, curtea din spatele cinematografului Florin Piersic este un loc unde tinerii se strang de multe ori sa bea, facand și o galagie infernala…

- Un om cheie din anturajul lui Cristian Popescu Piedone a decis sa rupa tacerea Sursa articolului: Informații bomba de la omul care demasca mafia lui Piedone: „Cam toate acțiunile erau regizate. Se folosește de clanuri și consuma alcool in cantitați industriale" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Consumul de alcool este asociat cu aproximativ 200 de boli, afirma specialistii din cadrul INSP, care sustin ca tinerii care consuma alcool au un risc de patru ori mai mare de a deveni dependenti de acesta la varsta adulta.

- Numarul americanilor care consuma canabis zilnic l-a depasit, pentru prima oara, pe cel al americanilor care consuma alcool la fel de regulat, arata un studiu publicat de The Associated Press, citat de news.ro.

