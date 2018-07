Stiri pe aceeasi tema

- Politistii sunt in alerta dupa ce, duminica seara, o femeie a impuscat o mortal pe mama ei, dupa care s a impuscat si ea cu aceeasi arma, in localitatea Balesti.Politistii din cadrul IPJ Gorj se afla la fata locului, unde efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s ar…

- Politia municipiului Targu-Jiu a fost sesizata, duminica seara, cu privire la faptul ca, in localitatea Balesti, o femeie a impuscat-o mortal pe mama ei, dupa care s-a impuscat si ea cu aceeasi arma, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Andrei Lazar.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in zilele de 16 si 17 iunie 2018, intre orele 08:00 – 13:00 si 15:00 – 20:00, circulatia rutiera va fi oprita pe DN 67C, pe tronsonul kilometric 19+700 metri ...

- Doua persoane au murit și alte trei sunt grav ranite in urma unui accident de circulație produs duminica dupa-amiaza in județul Brașov. O mașina a patruns pe contrasens pe DN1, intre Codlea și Vladeni. Circulația rutiera a fost oprita. “Pe DN1 Codlea – Vladeni, la kilometrul 186, judetul Brasov, a avut…

- In perioada 21-25 mai 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba deruleaza Campania „Saptamana prevenirii criminalitatii”. Evenimentul a ajuns la cea de-a IV-a editie si este organizat de Inspectoratul General al Politiei Romane, la nivel national, prin Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 07 – 08 mai 2018, pana la orele 18:00, circulatia este restrictionata pe prima banda si pe cea de urgenta pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrul 285+720 metri, din cauza lucrarilor de frezare si asfaltare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata pe un fir alternativ pe DN7C Transfagarasan, la kilometrul 57, in comuna Arefu, judetul Arges, unde se continua interventia pentru lichidarea incendului de vegetatie de pe versantul din…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 616 persoane, 111 autovehicule si 40 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, informeaza, luni, Politia Romana, transmite AGERPRES . Astfel, in…