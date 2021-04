Stiri pe aceeasi tema

- Florin Tanasescu Deci, macar sapamana asta… Doar in Saptamana Mare… Hai, cu un mic efort, sa fim mai buni, mai intelegatori!… Haideti, asadar, sa lasam de la noi !… Deci, macar saptamana asta! Adica, de ce nu si in saptamana 1-8 august? Adica, cum? Sa fim oameni de conjunctura? De ce, doar acum, sa…

- In Saptamana Mare (saptamana dinainte de Paște), piața volanta de langa stadionul Dan Paltinișanu va fi deschisa miercuri, vineri și sambata. Astfel, toți cei care doresc sa puna pe mese bunatați de la producatorii locali, vor avea mai mult timp la dispoziție pentru a face cumparaturile necesare. „Pentru…

- Sarbatorile pascale se apropie cu pași repezi așadar, in perioada 26-30 aprilie in Centrul Pietonal va fi organizat tradiționalul Targ de Paște. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Si chiar daca in multe locuri din tara a plouat, crestini romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici au venit aseara in numar mare, la lacasurile de cult pentru a fi alaturi la slujba speciala care celebreaza Invierea lui Iisus Hristos. Un mesaj de incurajare a transmis, la Bucuresti, si…

- Maine credinciosii romano-catolici din intreaga lume sarbatorsc Invierea Domnului, Ca in fiecare an, cu ocazia acestei mari sarbatori, Excelenta Sa Iosif Csaba Pal, episcop diecezan de Timisoara, a transmis un mesaj credinciosilor, pe care il prezentam integral. Iubiți Frați și Surori in Cristos! In…

- Guvernul a decis sa permita credincioșilor sa mearga la biserica in noaptea de Inviere, decizia fiind luata la intalnirea dintre premierul Florin Cițu și reprezentanții cultelor religioase. La intrevederea care a inceput la ora 11 au mai participat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, secretarul de…

- Magazinul Kuhntop a lansat oferta pentru sarbatorile de Paste. Pentru a veni in sprijinul crestinilor care sarbatoresc Invierea Domnului, la inceputul lunii aprilie sau la inceputul lunii mai magazinul va avea reduceri la sute de produse, timp de aproape doua luni. Oferta pentru urmatoarele saptamani…

- MARȚIȘOR 2021. Ce simbolizeaza Marțișorul. In vechime, pe data de 1 martie, marțișorul se daruia inainte de rasaritul soarelui, copiilor și tinerilor - fete și baieți deopotriva. Șnurul de marțișor, alcatuit din doua fire de lana rasucite, colorate in alb și roșu, sau in alb și negru, reprezinta unitatea…