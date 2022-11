Stiri pe aceeasi tema

- O linie de comunicare creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului din Ucraina a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters.

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Reuters. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene „continua…

- Statele Unite au cerut, vineri, in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa și Agerpres. „ONU trebuie sa investigheze orice incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul, potrivit Reuters. Intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat in acest sens: „Aceste teritorii…

- Decizia Washingtonului de a trimite mai mult ajutor militar Ucrainei reprezinta o amenințare la adresa intereselor Moscovei și crește riscul unei ciocniri militare intre Rusia și Occident, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. „Percepem acest…

- Kazahstanul, stat vecin si aliat al Rusiei, nu va recunoaște posibila anexare a regiunilor estice ale Ucrainei de catre Rusia prin referendumurile organizate acolo, a anunțat, luni, Ministerul de Externe al țarii din Asia Centrala, scrie Reuters. „In ceea ce privește organizarea de referendumuri … Kazahstanul…