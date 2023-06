Stiri pe aceeasi tema

- Pe cand se afla la Cannes, se pare ca Stephan Pelger a fost agresat in plina zi de niște tinere domnișoare. Designerul a fost lovit grav, iar intreg incidentul l-a marcat profund pe creatorul de moda. Designerul, la un pas de moarte din cauza unor domnișoare misterioase In urma cu ceva timp, pe cand…

- Dana Savuica, primele declaratii despre moartea lui Stephan Pelger, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Designerul de moda a fost gasit decedat, in propriul sau atelier din Sectorul 2 din București, marți, 8 iunie. Vedeta ar fi decis sa iși incheie socotelile cu viața, potrivit ultimelor informații.…

- Stephan Pelger a murit! Designerul avea 44 de ani. Potrivit primelor informații, acesta a fost gasit fara suflare, in locuința, de catre un vecin. Oamenii legii ajunși la fața locului au constatat decesul.

- Ingrijorati de efectele lumii digitale asupra dezvoltarii celor mici, asociatiile parentale ale scolilor din Greystones, Irlanda au votat pentru interzicerea in mod voluntar a utilizarii smartphone-urilor in cazul copiilor care nu au implinit 13 ani. Interzicerea, care are caracter voluntar, se aplica…

- Interzicerea, care are caracter voluntar, se aplica atat la scoala, cat si acasa. Pentru ca este o interzicere voluntara, nu toti parintii sunt obligati sa le interzica smartphone-urile celor mici. Insa, datorita faptului ca majoritatea parintilor au cazut de acord, acestia cred ca odraslele nu se vor…

- La o școala de renume din centrul Timișoarei, aproape 90 la suta dintre profesori au intrat de luni dimineața in greva. La școala au fost doar cațiva elevi. Un elev de clasa a V-a a spus ca „diriga” l-a trimis acasa pentru ca nu se fac ore.

- Conducerea PNL a decis joi constituirea unui grup de lucru care sa analizeze optiunea comasarii alegerilor locale cu cele generale, la propunerea secretarului general al PNL, Lucian Bode. Liberalii iau in calcul cheltuielile mari cu cele patru runde de alegeri din 2024 si vor sa vina cu solutia comasarii…

- GARNIC – Sintetizam astfel obiectivele aflate in execuție la Garnic. Alte ținte sunt avute in vedere! Primarul Nicolae Tismanariu estimeaza la 80% stadiul actual al proiectului de alimentare cu apa a localitații centru de comuna. Este vorba despre o investiție de 850.000 de euro, finanțata prin PNDL…