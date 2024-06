Stiri pe aceeasi tema

- Primul card bancar din Romania a aparut in 1995, la 46 de ani dupa ce americanii inventasera pentru prima data acest instrument de plata. In primii ani de la apariția cardurilor in țara noastra, instrumentul putea parea unul extravagant, fiind dedicat oamenilor de afaceri care efectuau tranzacții…

- Tap to Phone este o soluție digitala dezvoltata de Visa prin care comercianții pot sa iși foloseasca propriul telefon pe post de POS. Inovația a aparut pe piața din Romania in plina pandemie, moment in care se urmarea limitarea contactului și a utilizarii banilor cash. Aceasta tehnologie a fost adoptata…

- In Romania, primii bani retrași de la bancomat fara sa introduci cardul bancar in fanta aparatului se intampla in anul 2019, la scurt timp dupa ce tehnologia a fost implementata la nivel internațional. Aceasta inovație bancara a deschis un nou drum a digitalizarii bancare in Romania: clienții puteau…

- Cati bani trimit romanii din afara pe Revolut: Doar in primele 3 luni din an s-au trimis 570 mil. euro inapoi in Romania. Cea mai mare parte din bani a venit din Italia, anunța Ziarul Financiar, potrivit mediafax.

- In 2017, spaniolii de la BBVA remarcau boom-ul aplicațiilor care ajutau utilizatorii sa iși administreze mai bine bugetul personal, oferind o imagine mult mai clara a veniturilor și, mai ales, a cheltuielilor din fiecare luna. Tot atunci, un studiu al BBVA sublinia faptul ca bancile tradiționale…

- Dan Negru surprinde din nou. Celebrul prezentator TV a reacționat in mediul online, așa cum ne-a obișnuit, comentand problemele societații noastre. De data aceasta și-a exprimat nemulțumirea cu privire la noul trend din Romania, conform caruia oamenii sparg figurinele de ciocolata ca sa gaseasca bani.…

- O noua moda ciudata și daunatoare s-a lansat și in Romania. Tot mai mulți romani intra in supermarketuri și gauresc cu degetele iepurașii de ciocolata marca Lindt in cautarea unor bancnote de 50 sau 100 E. Totul a inceput dupa ce niște șmecheri au postat pe tiktok un filmuleț in care ei, chipurile,…