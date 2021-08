Când a apărut moneda euro. Ce valoarea avea la început Numele euro a fost adoptat oficial la 16 decembrie 1995, iar moneda insași a intrat pe piețele internaționale la 1 ianuarie 1999, inlocuind așa-numita unitate monetara europeana (ECU), iar apoi, la 1 ianuarie 2002, a fost introdusa in circulație inlocuind in cele din urma monedele naționale din Zona euro. Un euro este subdivizat in 100 de cenți, numiți și centime in țarile vorbitoare de limbi romanice, sau lepto (λεπτό) in Grecia. La sfarșitul anului 2010, proporția euro in cazul rezervelor valutare globale era de 26,3% cu o valoare de aproximativ 5.120 miliarde de dolari, fiind a doua moneda… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii au injectat mai multi bani ca niciodata in energiile regenerabile in prima jumatate a acestui an, insa ritmul in care aceste investitii cresc este insuficient pentru a limita cresterea emisiilor de CO2, transmite Bloomberg. Pana la 174 miliarde de dolari au fost investite in primul…

- Cheltuielile mondiale efectuate de utilizatorii de aplicatii mobile au atins un nivel record de aproape 65 de miliarde de dolari in primul semestru al acestui an, arata un studiu publicat luni de firma de cercetare de piata Sensor Tower, informeaza AFP. Magazinele online operate de Apple si…

- O suma record de aproape 350 de miliarde de dolari a fost stransa cu prilejul ofertelor publice initiale demarate in primele sase luni ale acestui an, arata datele colectate de Bloomberg, depasind precedentul record de 282 miliarde de dolari inregistrat in a doua jumatate a anului trecut, ceea ce…

- Dupa ce Cristiano Ronaldo a indepartat doua sticle de Coca-Cola din fața sa, in timpul unei conferințe de presa de la Euro 2020, acțiunile gigantului de bauturi racoritoare au scazut de 4 miliarde de dolari. Capitanul Portugaliei este un fanatic al stilului de viața sanatos și a clarificat astfel ce…

- Una dintre ultimele monede de aur batute vreodata pentru circulație in SUA s-a vandut pentru suma record de 18,9 milioane de dolari in New York, anunța CNN, arata Mediafax. Moneda are o valoare nominala de 20 de dolari. Ediția din 1933 nu a intrat niciodata in circulație și aproape toate monedele…

- ”In 2020, vanzarile de semiconductori la nivel mondial s-au ridicat la valoarea de 440 de miliarde de dolari (385 de miliarde de euro), cu o crestere de aproximativ 7 procente fata de 2019, potrviti World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). WSTS estimeaza ca piata va creste cu aproximativ 11 procente…

- Bitcoin a pierdut mai mult de 20% din valoare intr-o saptamana, determinandu-i pe unii investitori sa se intrebe daca nu cumva febra criptomonedelor incepe sa scada Aflat, marți, la 45.000 de dolari, Bitcoin a pierdut mai mult de 12.000 de dolari de la inceputul saptamanii precedente, Scaderea depașește…

- In prezent, Europa genereaza peste 80.000 de startup-uri, dintre care 51 sunt unicorni, iar anul trecut startup-urile europene au atras investitii in valoare de 41 miliarde dolari, in crestere de la 36,6 miliarde dolari in 2019. Principalii lideri independenti ai ecosistemelor de startup-uri…