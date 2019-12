Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Saghiu, primarul din Murfatlar, este la al doilea mandat. El a declarat la Digi24 ca, de fapt, a fost facuta o actualizare, care trebuia, de altfel, sa fie facuta mai de dinainte. In plus, "nici nu am ajuns la marirea de 2.380 (plusul la salariu - n.r.)", a spus el. "Toti colegii…

- Sporurile pentru conditii de munca vatamatoare au fost plafonate prin Legea privind unele masuri fiscal-bugetare, astfel incat procentul se aplica in raport cu salariul minim brut pe economie, nu la salariul brut al angajatului.

- Pentru condiții de munca vatamatoare, personalului Consiliului Concurenței i se acorda un spor de 25% din salariul de baza minim brut- pe țara garantat in plata in vigoare, corespunzator cu timpul efectiv lucrat in aceste condiții, se arata in proiectul de lege asupra privind unele masuri fiscal-bugetare,…

- Autoritatea de concurenta analizeaza tranzactia prin care Wetterbest SRL (anterior Depaco SRL) are in plan sa preia Cortina WTB, producator de sisteme de invelitori din tigla metalica, potrivit unui comunicat al Consiliului Concurentei, relateaza Agerpres.Citește și: Lia Olguța Vasilescu a…

- Reorganizarea sectorului energetic a intrat in atentia Consiliului Concurentei. Seful acestei institutii recomanda ca noile companii energetice sa nu fie infiintate inainte de obtinerea avizului CC. Proiectul de hotarare de guvern care prevede infii...

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca analizeaza tranzactia prin care Hans-Ewald Reinert si Wolfgang Kuhnl preiau impreuna companiile H&E Reinert Holding, H. Kemper si PFC Pro Food Company, ce activeaza in domeniul procesarii de carne, potrivit news.ro.”In conformitate cu prevederile…

- Consiliul Concurentei a lansat, marti, Monitorul Preturilor Produselor Alimentare, o platforma on-line care va afisa pretul produselor din aproximativ 1700 de magazine integrate. Pentru platforma de monitorizare a preturilor alimentelor si pentru cea a carburantilor au fost alocati 300 de mii euro.…

- Comisia Europeana ar putea lua decizia privind capitalizarea CEC Bank spre finalul lunii octombrie, pana la predarea mandatului actualei Comisii, a declarat, sambata, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la "Scoala de vara -...