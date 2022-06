Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate uluitoare pentru un studiu efectuat pe pacienți cu cancer rectal. Toți cei 18 pacienți care au participat la un studiu clinic s-au vindecat de cancer dupa ce au primit același tratament, scrie „The New York Times”.

- Stațiunea balneoclimaterica de la Sacelu, județul Gorj, s-a deschis la sfarșitul saptamanii trecute. Acest lucru a fost posibil cu o saptamana mai devreme, ca urmare a finalizarii lucrarilor de amenajare și pregatire a bazei de agrement, dar și pentru ca temperaturile au fost suficient de ridicate pentru…

- Cancerul este o boala tot mai raspandita in intreaga lume, motiv pentru care in lumea medicala se fac eforturi continue in scopul dezvoltarii unor metode de tratament cat mai eficiente, minim invazive, rapide și fara durere, cu o rata crescuta de succes. Una dintre aceste modalitați de tratament…

- 42% intra in categoria analfabetism funcțional și doar 11% au luat scoruri maxime la ințelegerea unui text, arata Raportul național privind nivelul de literație din Romania. Mai multe organizații au creat platforma Alfabetar de evaluare a elevilor și cu planuri de remediere, scrie Școala 9. Cei mai…

- Cu toții spunem ca telefoanele mobile vin la pachet cu tot felul de efecte negative. Ceea ce intuiam are acum și un fundament științific. Cercetatori germani au aflat cum ți se imbunatațește viața daca reduci folosirea mobilului cu minimum o ora.Julia Brailovskaia, psiholog la Centrul de Cercetare și…

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat vulnerabilitați in camera de supraveghere pentru acasa Wyze Cam, disponibila și in Romania. Exploatand aceste carențe de securitate, atacatorii pot accesa filmarile camerei sau pot rula cod periculos pentru a obține acces deplin…

- Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, sustine ca a crescut numarul bolnavilor cu Covid internati in spital, el precizand ca revenirea la normalitate trebuia sa se faca gradual. Medicul Florin Rosu a facut un apel la responsabilitate din partea romanilor si considera…

- Combinația de anticorpi monoclonali cu acțiune prelungita Evusheld de la AstraZeneca neutralizeaza subvariantele Omicron, arata un studiu de laborator. Sunt primele date care analizeaza impactul terapiei asupra subvariantelor Omicron.