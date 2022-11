Cancerul la prostată, a doua cea mai frecventă ­afecţiune oncologică la bărbaţi Unul din 8 barbați va dezvolta, la un moment dat in cursul vieții, cancer la prostata. Aproape 20% dintre barbații romani cred insa ca și femeile pot avea prostata. Un studiu recent arata ca deși 9 din 10 barbați știu ce este prostata, doar un sfert dintre ei știu cum se stabilește un diagnostic de cancer de prostata, potrivit Hotnews. Conform celor mai recente date Globocan, in Romania, cancerul la prostata este a doua cea mai frecventa afecțiune maligna la barbați și a treia cea mai frecventa cauza de deces dintre afecțiunile oncologice. In anul 2020, 8.055 de noi cazuri de cancer de prostata… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

