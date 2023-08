Stiri pe aceeasi tema

- Virusul West Nile este prezent in Romania și, din pacate, a ucis un barbat, dar și alte 6 persoane au ajuns in stare grava la spital. Medicul Tudor Ciuhodaru prezinta cele 5 simptome care ne pot indica ca am contractat infecția: febra ridicata insoțita de durere de cap intensa, varsaturi, stare generala…

- Un proiect de Ordonanța de guvern aparut in presa la finalul lunii iulie și care ar urma sa fie pus in aplicare pentru modificarea Codului fiscal in urmatoarele zile prevede eliminarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport a patrimoniului tehnic și cultural al Romaniei – vehiculele…

- Ministrul Muncii și solidaritații sociale trage un semnal de alarma pentru toți angajații romani. Subiectul pensiilor mici este un subiect amplu dezbatut in Romania, astfel ca, majoritatea varstnicilor primesc o pensie rușinos de mica dupa o viața de munca. Pentru a evita ca generațiile actuale sa se…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a avertizat asupra riscului tot mai mare de transmitere a bolilor prin ciupiturile țanțarilor, iar virusul West Nile este tot mai intalnit. Medicul Tudor Ciuhodaru explica cele 5 simptome care trebuie sa te determine sa mergi de urgența…

- Astazi s-au inregistrat temperaturi extrem de mari in toata țara, mai ales in București. Meteorologii au emis deja primul cod galben de canicula din aceasta vara, iar temperaturile au trecut de 35 de grade Celsius. Canicula in București. Ce temperatura a fost inregistrata astazi Administrația Naționala…

- Grupul de State din Consiliul Europei impotriva Coruptiei (GRECO) si-a exprimat joi preocuparea fata de aplicarea restrictiva a dreptului la acces la informatie in anumite state europene si a chemat autoritatile sa respecte normele internationale in acest domeniu, informeaza un comunicat al institutiei…

- Te-ai intrebat vreodata cat de sigura este apa de la robinet pentru cainele tau, sau pentru alte animale de companie?! Care sunt riscurile sau problemele potențiale cu apa de la robinet? Iata ce spun specialiștii și de ce nu este recomandat ca patrupedul tau sa o consume.

- In 2009, un grup mare de oameni de știința a identificat noua limite pe care oamenii nu ar trebui sa le depașeasca daca vor ca Pamantul sa ramana ospitalier pentru civilizație. Acestea includeau, printre altele, disponibilitatea apei dulci, conservarea zonelor naturale, nivelurile de poluare, stratul…