- Un studiu pe un lot format din 15.000 de persoane arata ca a lua frecvent antibiotice dupa varsta de 50 de ani marește riscul de declin cognitiv. Studiul a fost publicat in revista PlosOne, in luna martie anul acesta. Legatura dintre antibiotice și declinul cognitiv a fost descoperita de epidemiologi…

- Italia a raportat marti 96.365 de cazuri asociate COVID-19, comparativ cu cifra de 32.573 inregistrata in ziua precedenta, a anuntat Ministerul Sanatatii, in timp ce numarul deceselor a crescut la 197 de la 119, informeaza Reuters. talia a inregistrat 158.101 decese asociate COVID-19 incepand din februarie…

- Toracocenteza reprezinta o tehnica medicala care se realizeaza doar in unitațile sanitare specializate. Procedura este una minim invaziva și implica extragerea unui lichid din cavitatea pleurala. Intervenția, care este denumita și puncție pleurala, reprezinta, practic, un drenaj vital. „Chiar daca este…

- Deși varianta Omicron se transmite foarte ușor, totuși, varianta Delta a virusului SARS-COV-2 este in continuare in circulație provocand cazuri grave aflate in prezent la terapie intensiva, precizeaza ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. “Dintre secventieri, 75% sunt cu varianta Omicron, dar exista…

- Chiar daca riscul cantaminarii cu virusul gripei aviare este foarte redus pentru oameni, acest lucru s-a intamplat in Marea Britanie, unde sute de mii de pasari au fost sacrificate in ultimele luni, din cauza epidemiei. Cazul a fost anunțat, saptamana trecuta, de catre Agenția de securitate sanitara…

- Doi bolnavi de COVID-19 confirmați cu tulpina Omicron sunt in terapie intensiva. Pacienții sunt vaccinați, dar sufera de afecțiuni cronice grave. In total, dintre cele 183 de persoane confirmate cu Omicron in Romania, 30 sunt in spital. „Din cazurile pe care le cunoaștem – 183 cazuri secvențiate – 30 dintre…