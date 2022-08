Un nou studiu, publicat la data de 8 august in JHEP Reports, evidențiaza legatura intre expunerea la substanțele chimice numite sulfonați de perfluoroctan (SPFO sau PFOS in engleza)) și apariția tipului cel mai frecvent de cancer hepatic, carcinomul hepatocelular non viral. PFOS și PFAS (pentru substanțele perfluoroalchilate) sunt produse chimice folosite frecvent in industrie in ultimele decenii. Ele se gasesc in special in unele produse de infrumusețare și igiena, in ambalajele unor alimente, in țesaturi de mobila… Problema este ca aceste substanțe se acumuleaza in mediu, patrund in lanțul…