- Viața unei femei cu cancer la san in stadiu terminal a fost salvata de o noua terapie revoluționara, arata cercetatorii americani. 90 de miliarde de celule imunitare au fost introduse in corpul femeii pentru a o salva de la moarte. Judy Perkins a fost anunțata ca mai are trei luni de trait, dar doi…

- O noua era in tratamentul cancerului la san. Un studiu realizat de Centrul Albert Einstein din New York a stabilit ca mii de femei diagnosticate cu o forma comuna de cancer la san, aflat in primele stadii, ar putea fi crutate de chimioterapie.La studiu au participat aproximativ 10.

- Una dintre cele mai intalnite afecțiuni in randul femeilor este, fara doar și poate, cancerul de san, insa oamenii de știința au vești bune, intrucat in viitorul apropiat, femeile diagnosticate cu aceasta boala ar putea sa scape de chimioterapie.

- Fanii lui Prince vor sarbatori ziua in care muzicianul ar fi implinit 60 de ani printr-un festival care va avea loc in Minnesota, unde a fost filmat lungmetrajul „Purple Rain”, scrie news.ro.Evenimentul va dura trei zile, incepand de joi, 7 iunie, ziua in care s-a nascut Prince Rogers Nelson.…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a cerut ca o interdictie veche de decenii privind prezenta femeilor pe stadioane sa fie ridicata, potrivit unui comunicat dat publicitatii de biroul presedintelui marti, relateaza DPA miercuri. "Nu ar trebui sa existe diferente intre barbati si femei in Islam si din…

- Femeile sunt de doua ori mai susceptibile de a dezvolta o complicație cardiaca fatala din cauza stresului emoțional decat barbații. Cercetatorii de la Universitatea Emory au descoperit ca simplul vorbit in public poate provoca ischemie miocardica, o afecțiune care apare atunci cand muschiul inimii nu…