Stiri pe aceeasi tema

- Este una dintre cele mai înspaimântatoare boli, însa modul în care ne hranim are o importanța cruciala. Specialiștii sunt de parere ca aceste reguli te ajuta sa previi cancerul.

- Un nou vaccin impotriva HIV a fost testat pe maimute si oameni, iar rezultatele sunt promitatoare.In cadrul studiului, aproape 400 de adulti sanatosi din mai multe tari au fost vaccinati cu mixul de virusuri HIV, iar organismul lor a reactionat asa cum se asteptau oamenii de stiinta. Nu doar…

- Cancerul este in numeroase state principalul ucigas, dupa bolile cardiovasculare. Este considerata o maladie crunta, care afecteaza fundamental felul in care celulele organismului cresc si se impart. Toate tipurile de cancer sunt rezultatul deteriorarii sau mutatiilor genetice in ADN-ul nostru. Boala…

- O femeie cu cancer de san in forma avansata a fost vindecata complet de o terapie noua prin care medicii au sporit puterea sistemului imunitar pentru ca acesta sa lupte cu tumorile, potrivit The Guardian.

- Un profesor de la un colegiu satmarean utilizeaza tehnologia ca sa predea limba engleza intr-un mod interactiv si captivant. Lecțiile sunt incarcate pe o platforma online, iar copiii afla informațiile și rezolva teste in timp real, de pe propriile telefoane.

- Un cunoscut cantEre: trece printr-o adevEratE dramE, dupE ce tatEl lui a primit diagnosticul crunt de cancer. Acest lucru vine la nici doi ani de cand mama artistului a fost rEpusE de leucemie.

- Prima sesiune de evaluare vizeaza elevii claselor a II-a și incepe luni, 7 mai, cu probele scrise la limba romana și limba materna. Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute in data de 8 mai. Proba de matematica este programata in data de 9 mai, in timp ce proba de limba romana (scris…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae In a cerut Natiunilor Unite sa verifice preconizata inchidere a unui centru nord-coreean de teste nucleare, a indicat marti un purtator de cuvant al ONU, citat de AFP și de Agerpres.