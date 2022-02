Stiri pe aceeasi tema

- Un roman moare in fiecare ora din cauza cancerului bronhopulmonar. Aceasta boala are, de altfel, cea mai mare rata de mortalitate in Romania. Motivul? Depistarea cu intarziere a neoplasmelor pulmonare, aceasta afecțiune fiind subdiagnosticata in țara noastra. Cei doi ani de pandemie au agravat și mai…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca, in ceea ce privește evoluția pandemiei in Romania, situația ramane preocupanta, dar doua elemente ofera motive de optimism. Este vorba despre numarul persoanelor infectate care ajung la spital și in secțiile ATI. El a precizat miercuri,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a indemnat luni medicii de familie sa participe la testarea COVID și astfel la efortul pe care personalul din sistemul sanitar il face in contextul pandemiei, potrivit Agerpres . ”Este vorba despre o responsabilitate profesionala si de un parteneriat in folosul…

- In județul Timiș, potrivit DSP, 189 de cabinete de medicina de familie aflate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate efectueaza testarea cu teste rapide antigen in vederea depistarii infectiei cu SARS-CoV-2. Activitatea de testare se realizeaza in cadrul programului de lucru și pot…

- Medicii de familie pot face teste rapide antigen pentru depistarea COVID-19. Ministerul Sanatații a dat publicitații lista cabinetelor medicale inscrise in campania de testare. La nivel național, peste 3800 de medici de familie fac teste rapide... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Lista medicilor de familie care fac teste rapide pentru COVID-19. Cabinetele din Alba Lista medicilor de familie din Romania unde se pot face teste pentru depistarea COVID-19. Cabinetele din Alba Peste 3.800 de medici familie au incheiat contracte pentru testarea in cabinete pentru depistarea COVID-19…

- Medicii infectionisti si specialistii din domeniul sanitar se asteapta ca valul 5 sa fie mult mai amplu decat cel anterior, iar socul resimtit de sistemul medical va fi mult mai mare. Dr. Vasile Cepoi, directorul Directiei de Sanatate Publica, spune ca amplitudinea valului 5 va fi data de coexistenta…

- Medicii de familie vor putea face teste antigen pentru depistarea COVID-19 și vor fi platiți cu 50 de lei/persoana. „A fost adoptata ordonanta de urgenta care permite medicilor de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate sa efectueze teste rapide antigen din proba nazo-faringiana…