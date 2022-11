Cancerul de pancreas poate fi descoperit înainte. Atenție la două semne! Cancerul de pancreas poate declanșa o creștere anormala a glicemiei și o scadere in greutate semnificativa. Aceste doua semne nu trebuie neglijate pentru a avea șansa de a trata și a depași aceasta boala grava. Cancerul pancreatic este unul dintre cele mai severe forme de cancer, cu o rata de vindecare foarte mica. Din pacate, puține persoane inving boala, deoarece in majoritatea cazurilor diagnosticul este pus in stadii avansate. In continuare, intervenția chirurgicala este singurul tratament potențial curativ, dar este posibila doar daca boala este depistata in faze incipiente. Semne cancer… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

