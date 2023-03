Cancerul de col uterin, care ucide anul peste 1.500 de femei, poate fi prevenit printr-un vaccin gratuit

Stiri pe aceeasi tema

- Anual, in Romania, infecțiile cu HPV sunt responsabile de apariția a peste 3.300 de noi cazuri de cancer de col uterin și peste 1.500 de femei iși pierd viața din cauza acestui tip de cancer, deși cele circa 4 - 5 decese survenite in medie pe zi sunt prevenibile prin vaccinare și screening, conform…

- In Romania, media incidenței generale a cancerului de col uterin este de 32,3 la suta de mii de femei, mult peste media in statele Uniunii Europene de 12,8 la suta de mii de femei. Ca incidența și mortalitate suntem in continuare primul stat dintre statele membre ale Uniunii Europene. Motivul incidenței…

- Avioanele vor putea ateriza și pe ceața deasa pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj dupa ce se va instala un sistem modern, ILS, de Categoria a III-a, care va permite aterizarea aeronavelor și la o vizibilitate orizontala de 150 de metri fața de 300 de metri cat este in prezent.Directorul aeroportului…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in Romania exista deja cantitati suficiente de vaccin adaptat noilor tulpini de coronavirus, potrivit Agerpres. „In Romania exista deja cantitati suficiente de vaccin cu noua formula, acel vaccin combinat (…) pe baza de…

- Nemțenii care vor sa se vaccineze cu noul ser adaptat tulpinii Omicron BA.4-5 se pot adresa Spitalului Orașenesc „Sf. Dimitrie” Targu Neamț. Aici a fost organizat singurul centru din județ unde se administreaza noul vaccin celor care au prima schema de vaccinare și care doresc și noua varianta, potrivit…