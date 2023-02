Cancerul colorectal, depistat cu ajutorul unui dispozitiv endoscopic performant

Stiri pe aceeasi tema

- GHID card de energie. Ce se intampla daca factura este pe alt nume. Situații speciale privind plați din ajutorul de 1.400 lei Cardul de energie: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat un ghid cu 27 de situații speciale privind plata facturilor la energie din ajutorul de 1.400…

- Ramnicenii se mobilizeaza pentru ajutorarea unei fetițe in varsta de numai 4 ani, care are nevoie urgenta de un transplant de celule stem pentru a spera la o viața normala. Maria Țopea este o fețița cu par balai și chip angelic, care la o varsta atat de frageda a fost diagnosticata cu leziuni cerebrale,…

- Guvernul a aprobat plata online pentru ajutorul de incalzire Membrii Guvernului Ciuca au aprobat in ședința de marți, 31 ianuarie 2023, o noua modalitate de plata privind ajutorul de incalzire. Este vorba de plata online cu ajutorul cardului de energie. Guvernul a aprobat, prin Ordonanța de Urgența,…

- O platforma a donatorilor internationali destinata sa ajute la coordonarea eforturilor de reparare si redresare in Ucraina a fost lansata joi, informeaza dpa. Potrivit Comisiei Europene, oficiali din Ucraina, UE, G7 si institutii financiare, precum Banca Europeana de Investitii, Banca Europeana pentru…

- Toate asociatiile de proprietari sau locatari de la blocurile de locuințe vor primi, incepand din data de 23 ianuarie, informatii detaliate cu privire la schema de acordare a sprijinului pentru incalzire, ajutorul acordat in acest an de stat persoanelor cu venituri mici, in total 1.400 de lei in doua…

- Executivul a aprobat, prin memorandum, acordarea unui ajutor de stat regional ad-hoc, in valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, companiei Nokian Tyrs Plc, in vederea infiintarii in judetul Bihor a unei fabrici de productie anvelope pentru autoturisme, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant…

- Pacienții oncologici beneficiaza de tratament radioterapeutic eficient datorita acceleratorului liniar performant, instalat la Institutul Oncologic in luna februarie curent. Pentru sporirea accesului pacienților la proceduri avansate de radioterapie instituția urmeaza sa fie dotata cu inca un accelerator…

- O familie din comuna Hulubești are nevoie disperata de ajutorul nostru! Copilul lor, David, de numai 4 anișori, se lupta de un an cu o boala extrem de grea. Anul trecut, baiețelul a fost depistat cu cancer, iar acum el este internat la Institutul Oncologic din București. Lipsa de resurse financiare…