Cancerul cerebral, tratat mai rapid și mai eficient cu AI Oamenii de știința au proiectat un instrument de inteligența artificiala care poate decoda rapid ADN-ul unei tumori cerebrale pentru a determina identitatea moleculara a acestuia chiar in timpul intervenției chirurgicale – informații critice la care, in cadrul abordarii actuale, se poate ajunge dupa cateva zile și chiar dupa cateva saptamani, conform ScienceDaily . Cunoașterea tipului molecular al unei tumori le permite neurochirurgilor sa ia decizii cum ar fi: cat de mult țesut cerebral trebuie indepartat și daca sa plaseze medicamente care distrug tumorile direct in creier – in timp ce pacientul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

