Cancerul, a doua cauză de deces în România. Poate fi combătut prin prevenție, screening și depistare precoce Cele mai eficiente metode de combatere a cancerului sunt prevenția primara, screeningul și depistarea precoce, transmite INSP, vineri, cu ocazia Zilei mondiale de lupta contra acestei boli, in condițiile in care aceasta este a doua cauza principala de deces in țara noastra. ”Cancerul este a doua cauza principala de deces in Romania, dupa bolile cardiovasculare, reprezentand 19% din totalul deceselor. In anul 2019, 50.324 de persoane au murit prin cancer in Romania. Rata de mortalitate prin cancer standardizata in functie de varsta a fost cu 7% mai mare decat media UE in anul 2019 si a avut un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

