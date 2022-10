Cancer: Merck și Moderna vor dezvolta și comercializa un vaccin ARN mesager comun Intr-un comunicat comun, publicat la 12 ocombrie, laboratoarele Merck și Moderna au anunțat ca au stabilit un acord pentru lansarea unui vaccin ARN mesager comun contra melanomului. Cele doua laboratoare colaboreaza din 2016 pentru obținerea unui vaccin contra cancerului. La 12 ocombrie, Moderna și Merck au anunțat ca au ajuns la un acord pentru dezvoltarea și comercializarea unui vaccin ARN mesager contra cancerului. In prezent, se deruleaza teste de faza a doua. Vaccinul este testat in combinație cu un medicament anticancer administrat pacienților afectați de un cancer al pielii cu risc ridicat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

