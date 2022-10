Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care dezvolta sau mor din cauza unui cancer hepatic la nivel mondial va creste cu peste 55- pana in 2040, daca nu se vor depune mai multe eforturi pentru a lupta impotriva acestei boli adesea prevenibile, potrivit unei analize realizate de oameni de stiinta ai Agentiei Internationale…

- Pandemia de COVID-19 a provocat inca un milion de decese la nivel global incepand din luna ianuarie a acestui an, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care indeamna guvernele lumii sa isi accelereze campaniile de vaccinare.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat 14.000 de cazuri de variola maimutei la nivel mondial si cinci decese inregistrate in Africa, a anuntat miercuri directorul general al agentiei sanitare, Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Doua persoane din Ghana au murit din cauza virusului Marburg, extrem de contagios, care provoaca o boala similara cu Ebola. Testele au ieșit pozitive pentru Marburg in doua cazuri in care pacienții au murit la sfarșitul lunii iunie, ceea ce a determinat Ghana sa declare primul sau focar de infecție…