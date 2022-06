Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a spus ca este „absolut necesar” ca liderii sa discute direct cu presedintele rus Vladimir Putin in incercarile de a pune capat razboiului, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a sustinut la Kiev, in a doua vizita surpriza, ca trupele ruse se afla sub „o presiune colosala și sufera pierderi grele”. Iar cancelarul german Olaf Scholz, care a vizitat Ucraina joi, alaturi de Iohannis, Macron și Draghi, a declarat ca discuțiile cu Vladimir Putin…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat vineri ca mentinerea dialogului cu presedintele rus Vladimir Putin este esentiala, chiar daca Moscova continua razboiul din Ucraina vecina, relateaza DPA. Afirmațiile vin in contextul in care liderul ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi, dupa o intalnire…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, dupa ce a fost la Kiev, ca mentinerea dialogului cu presedintele rus Vladimir Putin este esentiala, chiar daca Moscova continua razboiul din Ucraina vecina, relateaza Agerpres.

- Olaf Scholz și Emmanuel Macron au discutat, sambata, cu Vladimir Putin intr-un apel telefonic comun. Cei trei au discutat despre razboiul din Ucraina intr-un format in care au mai discutat ultima oara in martie, relateaza Bloomberg.

- Președintele rus Vladimir Putin va fi gata sa discute condițiile de pace din Ucraina atunci cind va ințelege ca nu poate distruge apararea sa. Aceasta condiție a fost numita de cancelarul german, Olaf Scholz, relateaza Reuters. Potrivit șefului Germaniei, nici ucrainenii, nici țarile Uniunii Europene…

- Fabrica de troli a lui Vladimir Putin, cu sediul in Sankt Petersburg, a declanșat o campanie online de manipulare in favoarea razboiului din Ucraina, avertizeaza guvernul britanic citand un studiu in acest sens. Trolii ruși incearca sa-i atace pe liderii occidentali, printre care Boris Johnson și Olaf…

- Premierul Ungariei Viktor Orban a vorbit miercuri cu Vladimir Putin si i-ar fi cerut punerea in practica a acordului de incetare a focului in Ucraina, relateaza The Guardian. Orban a declarat, intr-o conferinta de presa, ca l-a invitat pe Putin la negocieri de pace in Ungaria, alaturi de presedintele…