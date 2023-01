Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Olaf Scholz se va adresa miercuri parlamentului Germaniei cu un posibil anunt privind livrarea tancurilor grele Leopard catre Ucraina, care le reclama cu insistenta pentru a se apara impotriva invaziei ruse, noteaza AFP.

- Deputatul ucrainean Oleksi Honcearenko, care este membru al Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, i-a cerut marti ministrului de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, sa raspunda "da sau nu" la intrebarea daca Berlinul va primite livrarea tancurilor Leopard 2 in Ucraina.

- Chestiunea livrarii de tancuri Leopard 2 catre Ucraina se afla in faza finala, mai ramane de facut ultima "jumatate de pas", a declarat ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, in timpul telejurnalului de stiri la nivel national, relateaza Ukrinform, citat de news.ro. Fii la…

- In cursul serii de duminica, ministrul german de Externe a facut public o declarație care a luat prin surprindere pe toata lumea. Astfel, Annalena Baerbock a dezvaluit in direct poziția Germaniei in ceea ce privește livrarea tancurilor nemțești in Ucraina, de catre statele aliate. Noua decizie transmisa…

- Cancelarul german Olaf Scholz spune ca Germania va continua sa susțina Ucraina. Afirmația sa vine dupa declarația noului șef al armatei, Boris Pistorius, potrivit careia Berlinul nu a luat inca decizie cu privire la livrarea tancurilor de lupta Leopard.

- Polonia este pregatita sa ia masuri „non-standard” daca Germania se opune trimiterii tancurilor Leopard 2 in Ucraina, a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Pawel Jablonski la radioul privat RMF FM, potrivit Sky News. Intrebat daca trimiterea de tancuri in Ucraina ar fi posibila chiar…

- Noul ministru al Apararii din Germania, Boris Pistorius, a declarat vineri ca nu a fost luata inca nicio decizie cu privire la o eventuala livrare catre Kiev a tancurilor de asalt Leopard, de fabricatie germana, pe care Ucraina le solicita pentru a respinge invazia rusa, relateaza AFP.

