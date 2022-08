Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a promis luni, la Praga, sa sprijine extinderea Uniunii Europene prin intrarea tarilor din Balcanii Occidentali, a Ucrainei si a Republicii Moldova si chiar a Georgiei, si a sustinut disparitia regulii unanimitatii in luarea deciziilor la nivelul UE,

- Cancelarul german Olaf Scholz a apreciat luni ca Bulgaria, Croatia si Romania indeplinesc criteriile de aderare la Spatiul Schengen, transmite Reuters. In textul discursului pe care urmeaza sa il tina la reuniunea UE de la Praga, Scholz consemneaza ca „Schengen este una din cele mai mari realizari ale…

- Ministrii apararii si ai afacerilor externe din statele Uniunii Europene, care se reunesc la Praga in aceasta saptamana, vor analiza optiunile privind infiintarea unei misiuni militare a UE pentru antrenarea fortelor ucrainene si vor discuta despre solicitarea unor state membre de a se interzice accesul…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a anuntat, joi, masuri sociale suplimentare, in scopul atenuarii impactului majorarii generalizate a preturilor, informeaza publicatia Die Welt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Romania se afla printre tarile Uniunii Europene cu o inflație de doua cifre in luna mai, arata datele publicate, vineri, de Eurostat . Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna mai pana la 8,8%, de la 8,1% in luna aprilie. Țarile membre cu cele mai ridicate rate fiind:…