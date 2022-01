Stiri pe aceeasi tema

- Germania este pregatita sa ia in calcul oprirea conductei Nord Stream 2 in cazul in care Rusia ataca Ucraina, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, ca raspuns la presiunile interne și internaționale tot mai mari pe fondul consolidarii armatei ruse la granițele Ucrainei.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a cerut, luni, Rusiei sa reduca presiunile militare asupra Ucrainei, avertizand ca orice atac militar va atrage "consecinte" grave, potrivit publicatiei Die Welt. "Miscarile de trupe nu pot fi ignorate. Sunt masive si reprezinta un pericol la adresa suveranitatii…

- Germania va trebui sa impiedice intrarea in functiune a controversatului gazoduct Nord Stream 2 daca Rusia ataca Ucraina, a declarat miercuri, la Washington, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat american, Antony Blinken, alaturi de ministrul de externe german, Annalena Baerbock, relateaza…

- Germania va trebui sa împiedice intrarea în funcțiune a gazoductului controversat Nord Stream 2 daca Rusia ataca Ucraina, a declarat miercuri ministrul de externe american Antony Blinken, alaturi de omologul sau german Annalena Baerbock, scrie AFP.„Daca Rusia își reînnoiește…

- Franta si Germania vor trimite in Rusia oficiali de rang inalt pentru discutii cu Administratia Vladimir Putin in scopul evitarii unei interventii militare ruse in Ucraina, afirma surse citate de postul german N-TV. Consilieri de politica externa ai presedintelui Frantei, Emmanuel Macron,…

- Germania si Rusia au convenit asupra unei intrevederi "la inceputul lui ianuarie", in cadrul eforturilor menite sa aplaneze criza ruso-occidentala din jurul Ucrainei, a anuntat sambata o sursa guvernamentala germana, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta intrevedere va avea loc intre…

- Ministrul german al economiei, ecologistul Robert Habeck, a prevenit ca vor exista „consecinte severe” pentru gazoductul controversat Nord Stream 2 în cazul unei agresiuni a Rusiei contra Ucrainei.„Orice noua actiune militara nu poate ramâne fara consecinte severe.…

- Congresmenii americani au eliminat prevederea privind introducerea de sanctiuni impotriva Nord Stream 2 din versiunea proiectului bugetului de aparare al SUA, dupa cum se mantioneaza intr-o declaratie publicata marti de comisia de procedura a Camerei Reprezentantilor. Si prevederea care interzicea tranzactionarea…