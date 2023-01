Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat ca nu are in vedere trimiterea de avioane de lupta in Ucraina, transmite CNN, relateaza Rador.

Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a promis ca va reconstrui relatiile tarii sale cu alte tari din America Latina si a subliniat ca Brazilia isi recastiga pozitia pe scena internationala, scrie Rador.

Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a acuzat fortele de securitate de la palatul prezidential ca au coalizat cu protestatarii opozitiei, care duminica au luat cu asalt si au vandalizat palatul prezidential, transmite Rador.

Presedintele american, Joe Biden, l-a invitat pe presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva intr-o vizita la Washington, la inceputul lunii februarie, a anuntat, luni, Casa Alba, dupa o conversatie telefonica dintre cei doi lideri, pe marginea asaltului asupra unor cladiri guvernamentale din

Cel putin 170 de persoane implicate in protestele violente din centrul capitalei Braziliei au fost retinute, dupa ce au patruns in institutii centrale, iar presedintele Luiz Inacio Lula da Silva a emis un ordin care permite interventia fortelor federale, anunța Mediafax.

Luiz Inacio Lula da Silva a fost investit ca președinte al Braziliei duminica, condamnand in primul sau discurs politicile fostului lider de extrema dreapta Jair Bolsonaro și promițand o schimbare majora pentru a salva o națiune afectata de foame, saracie și rasism, anunța Rador.

Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, si alti 11 sefi de stat, printre care presedintii german, portughez si argentinian, si-au confirmat prezenta la investitura presedintelui ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, pe 1 ianuarie, a anuntat miercuri anturajul acestuia, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Presedintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, operat luna trecuta la laringe, a facut duminica o laringoscopie cu rezultate normale, ceea ce inseamna ca este exclusa prezenta unei noi tumori, a anuntat spitalul din Sao Paulo, potrivit Belga, citat de news.ro.