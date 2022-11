Stiri pe aceeasi tema

- Annalena Baerbock, ministrul german de Externe, a parut sa critice, marti, decizia cancelarului Olaf Scholz de a efectua o vizita in China, amintindu-i de angajamentele asumate prin programul de guvernare al coalitiei de la Berlin si cerandu-i sa modifice imediat strategia fata de Beijing, anunța…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, va merge intr-o vizita oficiala in China peste cateva zile, alaturi de o impresionanta delegație de oameni de afaceri. Este prima de aceasta anvergura a unui lider al Uniunii Europene din ultimii 3 ani.

- Cancelarul german Olaf Scholz a devenit ținta criticilor din țara și Uniunea Europeana. De vina este proiectul privind vanzarea unei parți a portului Hamburg, oraș unde a fost primar, catre o companie de stat chineza. Presa germana arata ca Olaf Scholz intenționeaza sa aprobe vanzarea, in ciuda avizelor…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anunțat vineri ca va merge intr-o vizita oficiala in China la inceputul lunii noiembrie, impreuna cu o delegație de afaceri, deși a refuzat sa confirme daca va calatori cu președintele francez Emmanuel Macron, informeaza Reuters . „Am prevazut aceasta calatorie de multa…

- Șefii serviciilor de informații germane au avertizat luni ca China ar putea folosi participațiile in infrastructuri cruciale ca parghie pentru a urmari obiective politice, in contextul in care la Berlin s-a dezbatut daca sa permita sau nu firmei chineze de livrari Cosco sa investeasca bani in portul…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a primit-o pe președintele Maia Sandu la Berlin. Cei doi au discutat despre perspectivele europene al R. Moldova, efectele razboiului din Ucraina asupra regiunii și aprofundarea relațiilor in domeniul energiei, economiei și securitații, conform deschide.md.…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a anuntat, luni, organizarea in octombrie, la Berlin, a unei conferinte internationale la nivel de experti pe tema reconstructiei post-conflict a Ucrainei, informeaza publicatia Die Welt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Abonamentul de noua euro i a ajutat pe cetateni, in conditiile in care in Berlin taxa lunara pentru transportul public era de 86 de euro.Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a apreciat ca abonamentul de noua euro pe luna la transportul public, pe care Guvernul l a introdus pentru a ajuta la compensarea…