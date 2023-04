Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a amendat legea avertizorului de integritate conform recomandarilor Comisiei Europene, deoarece Romania nu se va incadra in condițiile acordarii tranșei numarul doi din PNRR daca nu va adopta aceste schimbari. Modificarile au fost votate cu 80 de voturi „pentru” si 13 abtineri. Senatul a adoptat…

- PSD și PNL nu au ajuns la un consens in ceea ce privește noile legi ale Educației, susțin surse politice pentru HotNews.ro. Social democrații vor modificarea proiectului propus de ministrul Educației, Ligia Deca, in Parlament. Potrivit sursei citate, social democrații au cerut: -menținerea liceelor…

- La un an dupa discursul devenit faimos al cancelarului federal german Olaf Scholz, „Zeitenwende”, fostul ministru de externe si apararii polonez Radoslaw Sikorski a deplans insuficientul leadership al Germaniei in sustinerea Ucrainei, informeaza duminica dpa, conform Agerpres. Chiar daca guvernul german…

- Un mesaj postat pe Twitter cu trei zile inainte de producerea cutremurului devastator din Turcia, in data de 6 februarie, a dus la o avalanșa de comentarii și terorii pe rețelele sociale legat de faptul ca seismele, in principal cele de magnitudine mare, pot fi predictibile. Specialiștii seismologi…

- O persoana a fost ucisa in urma exploziei unei masini-capcana in orasul Enerhodar, ocupat de rusi, din regiunea Zaporojie, a declarat un lider prorus citat de agentia TASS, relateaza The Guardian. „Este zgomot in Enerhodar. Cauza exploziei care a rasunat in aceasta dimineata in oras a fost explozia…

- Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, joi, legea criticata de Kremlin și Tiraspol prin care sunt introduse pedeapse penale pentru separatism, cu votul a 60 de deputați ai partidului de guvernamant „Acțiune și solidaritate” (PAS), transmite Moldova.europalibera. Modificarile la Codul Penal au fost…

- Tinerii care au obținut permis de conducere pentru autoturisme se pot inscrie la școala de șoferi pentru camioane (categoria C) chiar de la varsta de 18 ani și de la 21 de ani pentru categoria D (care include și autocarele). Modificarile aduse Codului Rutier la finele anului trecut, aprobate inclusiv…

- O ambulanta si o masina s-au ciocnit, miercuri, pe un drum judetean din Buzau, patru persoane fiind evaluate de catre echipajele medicale. Potrivit IPJ Buzau, accidentul s-a produs, miercuri, pe Drumul Judetean 203 D, pe raza comunei Tintesti. Din primele date, doua autovehicule sunt implicate in evenimentul…